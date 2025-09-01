Как правильно рассчитать калории

Многих людей беспокоит проблема лишнего веса, и это действительно стоит обсуждать, так как избыточный вес тела ускоряет старение и связан с риском серьезных заболеваний, включая сердечно-сосудистые.

В комментарии RuNews24.ru нутрициолог Галина Леонова рассказала, как правильно рассчитать калорийность рациона, а также предложила несколько рекомендаций.

Лишний вес может появляться по различным причинам. Однако одним из самых распространенных факторов является избыточная калорийность рациона. С возрастом нам требуется меньше калорий, а уровень физической активности часто снижается. Если не сократить калорийность, вес может начать стремительно расти.

«Многие из нас недооценивают количество калорий, потребляемых с обработанными продуктами и готовыми соусами. Даже при кажущейся небольшой порции можно получить значительное количество скрытых калорий».

Как рассчитать свою индивидуальную калорийность?

Чтобы эффективнее контролировать свой вес, важно знать, сколько калорий вам нужно в день. Существует несколько способов сделать это:

Формула Харриса-Бенедикта – это старая, но проверенная методика, которая позволяет рассчитать базальный метаболизм и, соответственно, необходимую калорийность. Онлайн-калькуляторы – существуют множество ресурсов, которые помогут вам быстро рассчитать необходимую суточную калорийность.

Сокращение калорийности – безопасная стратегия

Уменьшение калорийности рациона – это проверенная и безопасная стратегия для теряющих лишний вес. Она гораздо более эффективна и менее рискованна, чем различные виды длительного голодания, которые часто приводят к рецидивам и проблемам со здоровьем.

«Работа с калорийностью не должна сопровождаться голодом. Важно находить баланс, который позволит вам терять вес, оставаясь при этом сытым и удовлетворенным».

Генетика и лишний вес

Важно понимать, что склонность к лишнему весу может быть генетически обусловленной. Тем не менее, правильно подобранная калорийность, сбалансированное питание, такое как средиземноморская диета, и физические упражнения могут помочь «заглушить» генетические факторы.

«Наша генетика – это не приговор. Сбалансированное питание и активный образ жизни способны существенно изменить ваше здоровье и самочувствие».

Приведение веса в норму – это комплексная задача, которая требует индивидуального подхода. Правильный расчет калорийности рациона, основанный на личных потребностях, станет вашим помощником на этом пути. Помните, что важны не только количество калорий, но и качество продуктов, которые вы употребляете.

Если вы готовы сделать шаг к улучшению своего здоровья и качества жизни, начните с правильного питания и контроля калорийности вашего рациона.