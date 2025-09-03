Какие советы для сна только вредят здоровью

Специалисты из Лондонского университета изучили популярные рекомендации по улучшению сна и пришли к выводу: многие из них не только бесполезны, но и вредны для организма. Вот о чём вам нужно знать.

Ложиться раньше и вставать позже. Это разрушает ассоциацию кровати со сном и делает раздражительнее. Лучше чуть позже ложиться, но вставать в одно и то же время.

Полный отказ от гаджетов. Иногда смартфон может отвлечь нас от навязчивых мыслей, если потреблять спокойный контент и включать ночной режим.

Полный отказ от кофе. Важно учитывать индивидуальную чувствительность к кофеину.

Одержимость «идеальным сном». Это может только усилить тревожность и помешать отдыху.

Ожидание, что сон будет одинаковым каждый день. На самом деле качество сна у нас постоянно меняется, и это нормально.

