Профессор, врач сердечно-сосудистой медицины Тим Чико усомнился в том, что регулярное употребление яблок способно существенно повлиять на уровень холестерина. Пользу этих фруктов для здоровья сосудов он оценил в беседе с HuffPost.

Чико рассказал, что некоторые исследования подтверждают, что регулярное употребление яблок снижает уровень плохого холестерина примерно на четыре процента. Однако, по его словам, эффективность этого продукта является незначительной по сравнению с лекарственными препаратами.

«Трудно сказать, могут ли яблоки предотвратить сердечно-сосудистые заболевания или инсульт», — уточнил кардиолог.

По его словам, в настоящее время с уверенностью можно сказать лишь то, что людям, которым уже необходимы статины, яблоки точно не помогут. Тем не менее Чико признал, что насыщенная растительными продуктами диета полезна для профилактики болезней сердца и онкологических заболеваний.

Ранее кардиолог Роберто Яно посоветовал людям с заболеваниями сердца отказаться от ветчины, кетчупа, соевого соуса, фастфуда и ряда других продуктов. По его словам, пища с высоким содержанием натрия ухудшает течение заболевания.