В каких продуктах больше всего ненасыщенных жиров

Дэвид Сабгир, доктор медицины и кардиолог, объяснил, почему для поддержания здоровья сердца так важно употреблять в пищу продукты с ненасыщенными жирами.

Полезные ненасыщенные жиры важны для нашего здоровья, так как они помогают организму усваивать жирорастворимые питательные вещества: витамины A, D, E и K. Если же вы не получаете достаточно этих жиров, то можете столкнуться с усталостью, ослаблением иммунитета, сухостью кожи.

Было доказано, что ненасыщенные жиры снижают уровень вредного холестерина в крови.

Из распространённых и вкусных продуктов с полезными жирами врач назвал орехи, оливковое масло, семена, яйца. Ещё один пример - авокадо, в котором мало вредных насыщенных жиров, сахара и натрия, а ещё нет холестерина.

