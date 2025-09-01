В каких продуктах больше всего ненасыщенных жиров

Врач порекомендовал есть больше ненасыщенных жиров
Дэвид Сабгир, доктор медицины и кардиолог, объяснил, почему для поддержания здоровья сердца так важно употреблять в пищу продукты с ненасыщенными жирами.
Полезные ненасыщенные жиры важны для нашего здоровья, так как они помогают организму усваивать жирорастворимые питательные вещества: витамины A, D, E и K. Если же вы не получаете достаточно этих жиров, то можете столкнуться с усталостью, ослаблением иммунитета, сухостью кожи.
Было доказано, что ненасыщенные жиры снижают уровень вредного холестерина в крови.
Из распространённых и вкусных продуктов с полезными жирами врач назвал орехи, оливковое масло, семена, яйца. Ещё один пример - авокадо, в котором мало вредных насыщенных жиров, сахара и натрия, а ещё нет холестерина.
