Пять причин заняться теннисом

Результаты исследований подтверждают, что теннис – вид спорта, который хорошо подходит для сохранения физического, когнитивного здоровья и социального развития. Заниматься им можно начать в раннем возрасте и продолжать занятия до самых зрелых лет.

Эксперты werywellhealth перечислили пять преимуществ занятий теннисом.

Теннис способствует долголетию. Долгосрочное исследование показало, что люди, регулярно занимающиеся теннисом, жили дольше по сравнению с теми, кто вел малоподвижный образ жизни. Долголетию могут способствовать и другие виды спорта: бег трусцой, езда на велосипеде, плавание – но теннис оказался наиболее полезным за счет того, что это еще и социальный вид спорта, а общение важно для возрастных людей. Взаимодействие и дружба, которые завязываются во время игры, улучшают качество жизни.

Поддержка опорно-двигательного аппарата. Занятия теннисом и другими упражнениями с отягощениями поддерживают функцию опорно-двигательного аппарата и улучшают плотность костной ткани. Игра в теннис может снизить риск падений, поскольку улучшает ловкость и равновесие. У людей, регулярно играющих в теннис, лучше развиты мышцы верхней или нижней части тела, а также сила хвата, по сравнению с другими активными взрослыми.

Улучшение психического здоровья. Занятия любым видом спорта приносят пользу для психического здоровья взрослых. Командные виды спорта, и теннис в их числе – наиболее полезны с этой точки зрения, поскольку дополнительным преимуществом становятся социальные аспекты. Изоляция и одиночество – то, что реально представляет угрозу качеству жизни и здоровью. Кроме того, одно из исследований показало, что ровный, успокаивающий звук удара теннисного мяча о ракетку, снижает тревожность.

Поддержка здоровья сердца. Аэробные упражнения, в том числе теннис, укрепляют здоровье сердца и снижают риск развития гипертонии и диабета 2-го типа. В теннисе есть как высокоинтенсивные, так и длительные тренировки, которые способствуют улучшению здоровья сердца, увеличивают объем легких и повышают способность эритроцитов переносить кислород.

Улучшение памяти и когнитивных функций. Теннис может улучшить скорость реакции и когнитивные функции, если сравнивать его с такими видами спорта, как плавание, велоспорт и силовые тренировки. В среднем и пожилом возрасте многозадачность и умение принимать решения, которые требуются во время игры, развивают умственные способности и могут пригодиться в повседневной жизни.