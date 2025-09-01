Назван продукт, который поможет утром очистить кишечник лучше чернослива

Чтобы решить проблему с кишечником, врачи посоветовали обратить внимание на такой доступный продукт как киви. У ягоды, в которой всего порядка 60 калорий, есть преимущества перед черносливом и шелухой семян подорожника (псиллиум).

Использование чернослива часто приводит к вздутию и спазмам из-за большого содержания клетчатки. Псиллиум помогает снизить уровень холестерина и насыщенных жиров (правда, в сочетании с диетой), но при этом он может спровоцировать боли в желудке, тошноту. Известны случаи с сильной аллергической реакцией. А также ситуации, когда проблемы с кишечником в итоге усиливались. Псиллиум не стоит использовать без назначения врача.

К натуральному и безопасному средству от запоров медики отнесли киви - нужный эффект достигается, благодаря особому ферменту актинидину. Он помогает переваривать даже самую тяжелую пищу, включая мясо. Также способствует решению проблемы клетчатка в киви, передает "Доктор Питер" со ссылкой на зарубежных гастроэнтерологов.

Кроме того, продукт называют природным антиоксидантом. Не случайно его употребление связывают с улучшением состояния кожи, волос, ногтей. Киви укрепляет иммунитет, являясь одним из рекордсменов по содержанию витамина С.

Продукт обладает низким гликемическим индексом, поэтому подходит для диабетиков.