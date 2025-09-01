Когда нужно пить кофе для получения энергии, улучшения сна и пищеварения

Кофе помогает нам почувствовать себя энергичнее и бодрее, улучшает спортивные результаты и ускоряет метаболизм. Но важно знать, в какое время суток его пить для достижения этих целей.

Для получения энергии. Выпейте кофе за 60 минут до тренировки или начала работы над проектом.

Для улучшения пищеварения. Кофе может помочь при кратковременных запорах. Для этого его нужно пить после завтрака. Кофеин в этом напитке стимулирует работу кишечника.

Чтобы не страдать бессонницей. Откажитесь от кофеина минимум за 8 часов до отхода ко сну. В этом случае лучше всего пить кофе утром.

