С какими продуктами опасно сочетать энергетики

Энергетические напитки, часто считающиеся безобидным способом взбодриться, на самом деле опасны для здоровья, предупредил доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Алексей Панов. Он отметил, что постоянное их употребление негативно влияет на сердце и нервную систему, особенно опасно для подростков, беременных и людей с хроническими заболеваниями.

— Высокое содержание кофеина, таурина, сахара оказывает выраженное влияние на сердечно-сосудистую и нервную системы, может провоцировать скачки давления, нарушения сна, тревожность и даже панические атаки, — объяснил эксперт.

Эффект достигается за счет стимуляции нервной системы, но организм не получает дополнительной энергии — расходует собственные резервы. Особенно опасно сочетание энергетиков с алкоголем, так как это может скрывать степень опьянения и привести к тяжелой интоксикации.

Также не рекомендуется сочетать энергетики с кофе, чаем, шоколадом, жирной пищей и цитрусовыми соками, так как это увеличивает нагрузку на печень, вызывает раздражение желудка и риск передозировки. Молочные продукты частично снижают агрессивное действие напитков, но замедляют всасывание кофеина.

Панов рекомендовал пить энергетики только после легкого белкового перекуса и избегать их употребления на голодный желудок, вечером или в сочетании с другими стимуляторами, сообщает Life.ru.

Кофе или энергетик может оказаться плохим выбором для утоления жажды в жару. Терапевт НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Алина Кириченко объяснила, что они только усиливают обезвоживание организма. Согласно исследованиям, кофеин в жару снижает способность организма к терморегуляции на 20–25 процентов.