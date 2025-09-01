Как похудеть с помощью «Гарвардской тарелки»

Этот подход к рациону поможет не только сбросить лишнее, но и оздоровиться. Гарвардская модель питания предлагает представить стандартную обеденную тарелку, мысленно разделив на четыре чёткие секции. Каждая из них соответствует определённой категории продуктов. Диетолог Марьяна Джутова рассказала, как правильно составить такое меню.

Половину тарелки должны занимать яркие, разноцветные овощи и фрукты, которые служат богатейшими источниками клетчатки, витаминов, минералов и мощных антиоксидантов. Четверть отводится под цельнозерновые продукты — сложные углеводы, которые обеспечивают продолжительное высвобождение энергии и поддерживают здоровье пищеварительной системы. Оставшаяся четверть заполняется качественными источниками белка как животного, так и растительного происхождения, которые являются строительными блоками для мышц, гормонов и ферментов.

Отдельным, но не менее важным элементом выступают полезные жиры, представленные в виде оливкового масла, авокадо или орехов. Также система предполагает в первую очередь чистую воду, травяные чаи или несладкие напитки.

Гарвардская модель демонстрирует впечатляющие результаты в профилактике диабета 2-го типа, способствуя стабилизации уровня глюкозы в крови и улучшая чувствительность к инсулину. Исследования также указывают на снижение риска развития определённых видов онкологических заболеваний, в частности колоректального рака и рака молочной железы, — сказала врач.

По словам Джутовой, помимо профилактики, этот подход способствует поддержанию здорового веса, стабилизирует энергетический уровень в течение дня, значительно улучшает пищеварение за счёт высокого содержания клетчатки и даже оказывает положительное влияние на когнитивные функции и психическое здоровье.

Подробнее об этом можно прочитать в материале.