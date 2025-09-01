Почему опасно разогревать рис повторно

Если варёный рис остаётся стоять при комнатной температуре слишком долго, бактерия Bacillus cereus в нём вырабатывает термостойкие токсины. В результате вы буквально можете отравиться рисом при повторном его разогреве.

Сырой рис часто содержит бактерию Bacillus cereus. Она образует споры, которые выдерживают нагревание и приготовление пищи. По словам Дженнифер Дж. Куинлан, доктора философии, микробиолога пищевых продуктов и профессора кафедры нутрициологии Университета Дрекселя в Филадельфии, высокие температуры могут «разбудить» эти споры. Когда варёный рис хранится при комнатной температуре, активированные споры могут прорасти и вырабатывать термостойкие токсины. Поэтому повторно разогревать рис небезопасно, если он несколько часов находился в комнате, а не в холодильнике.

Лучше всего употреблять рис сразу после его приготовления или быстро охладить его до -15,5 градусов по Цельсию или ниже. В этом случае его можно будет съесть в течение нескольких дней: обычно это четверо суток.

