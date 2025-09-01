Какие продукты сделают кожу на руках подтянутой

Постный белок и другие продукты, которые сделают кожу на руках подтянутой
Для избавления от жира на руках полезно обратить внимание на то, что вы едите. Эксперт по питанию Тара Коллингвуд рассказала, какие продукты могут в этом помочь.
Постный белок. К нему относятся курица, индейка, рыба, яйца, тофу и фасоль. Белок помогает мышечной ткани расти и восстанавливаться. В сочетании с силовыми тренировками он способствует образованию сухой мышечной массы на руках.
Жирная рыба. Лосось, тунец, скумбрия содержат много омега-3 жирных кислот, которые уменьшают воспаление и способствуют восстановлению мышц. Также в этих видах рыбы есть высококачественный белок.
Листовая зелень. Она богата антиоксидантами, витамином С и магнием, которые нужны для поддержания эластичности кожи и работы мышц.
Орехи и семена. В них много полезных жиров, растительного белка, витамина Е для здоровья кожи.
Ягоды. Черника, малина, клубника богаты антиоксидантами, способствуют выработке коллагена, помогают снизить уровень окислительного стресса.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.