Какие продукты сделают кожу на руках подтянутой

Для избавления от жира на руках полезно обратить внимание на то, что вы едите. Эксперт по питанию Тара Коллингвуд рассказала, какие продукты могут в этом помочь.

© Ferra.ru

Постный белок. К нему относятся курица, индейка, рыба, яйца, тофу и фасоль. Белок помогает мышечной ткани расти и восстанавливаться. В сочетании с силовыми тренировками он способствует образованию сухой мышечной массы на руках.

Жирная рыба. Лосось, тунец, скумбрия содержат много омега-3 жирных кислот, которые уменьшают воспаление и способствуют восстановлению мышц. Также в этих видах рыбы есть высококачественный белок.

Листовая зелень. Она богата антиоксидантами, витамином С и магнием, которые нужны для поддержания эластичности кожи и работы мышц.

© Leopictures from Pixabay/Shutterstock

Орехи и семена. В них много полезных жиров, растительного белка, витамина Е для здоровья кожи.

Ягоды. Черника, малина, клубника богаты антиоксидантами, способствуют выработке коллагена, помогают снизить уровень окислительного стресса.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.