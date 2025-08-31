Три веские причины отказаться от белого хлеба

Белый хлеб делают из очищенной муки. Он содержит довольно много углеводов и калорий и относительно мало клетчатки, белков, жиров, витаминов и минералов. Вот три причины покупать такой хлеб как можно реже.

© Ferra.ru

Повышение уровня сахара в крови и риска развития диабета. Регулярное употребление продуктов, которые вызывают резкие скачки уровня глюкозы в крови (типа белого хлеба), повышает риск развития хронических заболеваний. В том числе это болезни сердца, ожирение, диабет 2 типа.

Нехватка клетчатки. При производстве белого хлеба из зерна удаляются все компоненты, кроме эндосперма. Это лишает такой хлеб клетчатки, витаминов и минералов. Рацион, богатый клетчаткой, связывают со снижением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и улучшением здоровья кишечника. Также клетчатка помогает бороться с запорами.

Увеличение веса и ожирение. Один ломтик белого хлеба содержит 73 калории. При этом он не насыщает, так как в нём мало клетчатки и белка. Часто в белый хлеб также добавляют сахар и соль.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.