В России появится 50 «‎умных» оздоровительных маршрутов

Самое простое и доступное лекарство от стресса, лишнего веса и плохого настроения лежит прямо у вас под ногами. Это - обычная ходьба. И чтобы сделать этот "эликсир здоровья" еще доступнее, по всей России уже в течение нескольких лет открываются специальные "умные маршруты". В этом году к масштабному проекту "Каждому муниципалитету - умный маршрут здоровья" присоединятся еще 50 городов и поселков.

© unsplash

Инициатор проекта - Лига здоровья нации во главе с известным кардиохирургом, академиком РАН Лео Бокерией. Проект уже несколько лет поддерживает Фонд президентских грантов. Суть инициативы проста: увлечь оздоравливающей ходьбой как можно больше россиян, а чтобы люди начали двигаться, им нужно создать удобные и современные условия прямо рядом с домом.

География здоровья расширяется

Новые маршруты появляются ежегодно, и в ближайшее время их планируют открыть еще в 32 регионах - от Приморья и Забайкалья до карельских лесов и Крайнего Севера. Особенность проекта в том, что он не делит населенные пункты на большие и маленькие. В списке участников - города-миллионники и крошечные поселки. Здоровый образ жизни должен быть доступен всем, без исключения.

«Мы действительно хотим, чтобы в каждом муниципалитете России был создан маршрут здоровья, — говорит Лео Бокерия. — Чтобы любой человек мог в своем телефоне открыть мобильное приложение "Человек идущий" и посмотреть, где есть такой маршрут, какие инструкторы на нем работают, получить рекомендации и начать ходить в свое удовольствие и для своего здоровья».

Чем полезна ходьба, в чем ее преимущества

Ходьба - это не просто перемещение из точки А в точку Б. Это полноценная тренировка, которую врачи называют идеальной. Вот лишь несколько ее суперспособностей.

Бесплатна и доступна. Не нужны абонементы в зал или специальная подготовка. Нужна только удобная обувь и подходящая одежда по погоде.

Безопасна для суставов. В отличие от бега, ходьба мягко нагружает организм, что особенно важно для людей с избыточным весом или проблемами с опорно-двигательным аппаратом.

Укрепляет сердце и сосуды. Регулярная ходьба снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и помогает контролировать давление.

Сжигает калории. Это отличный способ поддерживать вес в норме.

Борется со стрессом. Прогулка в парке отлично "перезагружает" голову, снижает тревожность и улучшает сон.

«Самым доступным, безопасным и эффективным способом повышения физической активности считается ходьба, — подтверждает Лео Бокерия. — Создание маршрутов здоровья не требует больших финансовых вложений, но при этом обустроенные маршруты с элементарной навигацией становятся центрами притяжения».

Что делает маршруты "умными"?

Главное нововведение последних лет - технологическое оснащение. Вдоль троп устанавливаются таблички с QR-кодами. Отсканировав их, вы попадете в цифровую библиотеку знаний о здоровье.

Эксперты - а это олимпийские чемпионы Елена Топилина (синхронное плавание), Юрий Постригай (гребля), Татьяна Лебедева (легкая атлетика) и другие - записали специальные видеоуроки. Они покажут, как правильно делать разминку и заминку, расскажут о технике ходьбы и помогут избежать распространенных ошибок.

Более того, проект предлагает два полезных чат-бота:

Нутриент-помощник рассчитает вашу норму калорий, даст персональные рекомендации по питанию и поможет вести дневник.Психологический помощник оценит уровень стресса и подскажет, как поддержать ментальное здоровье и сохранить мотивацию.

Просто сделай шаг

Философия проекта прекрасно укладывается в простую формулу, которую приводит Лео Бокерия:

«Сделай велосипедную дорожку - появятся велосипедисты, сделай площадку для роллеров - появятся роллеры, сделай маршрут - появятся ходоки. Все просто!»

Этот проект - прекрасный пример того, как инициатива снизу встречает поддержку на государственном уровне. Создание комфортной среды для ЗОЖ в шаговой доступности - одна из ключевых задач в рамках национальных целей развития России до 2030 года. И первый шаг к ее решению можно сделать прямо сейчас. Просто выйти из дома и пройтись. Возможно, скоро ваш любимый маршрут в парке станет следующим в этом масштабном проекте.