Признаки дефицита витамина В12 и как его восполнить

Витамин B12 — это один из тех витаминов, которые наш организм не может производить самостоятельно, поэтому важно следить за его уровнем и, при необходимости, принимать добавки. Особенно это актуально для вегетарианцев и веганов, которые чаще всего страдают от его нехватки. Давайте разберемся, что такое витамин B12, какие признаки его дефицита и как исправить ситуацию.

© unsplash

Что такое витамин B12 и зачем он нужен?

Витамин B12, или кобаламин, относится к группе витаминов B и играет ключевую роль в формировании красных кровяных клеток и костного мозга, снижении уровня холестерина в крови и поддержании нормальной работы нервной системы. Он также участвует в метаболизме множества молекул, превращая питательные вещества в энергию, необходимую для активного образа жизни. Кроме того, B12 участвует в синтезе гормонов стресса, таких как дофамин и норадреналин, помогая организму справляться со стрессом и усталостью, улучшая концентрацию и когнитивные функции.

Признаки дефицита витамина B12

Недостаток витамина B12 может возникнуть как из-за недостаточного потребления, так и из-за проблем с его усвоением организмом. Дефицит проявляется в виде пернициозной анемии и сопровождается следующими симптомами.

Слабость и усталость. Постоянное чувство усталости даже после полноценного сна может быть признаком дефицита B12.

Бледность кожи. Если кожа стала бледной, это может указывать на анемию.

Проблемы с концентрацией и памятью. Трудности с концентрацией и запоминанием информации также могут быть связаны с нехваткой B12.

Потеря веса и аппетита. Нехватка витамина может привести к потере аппетита и, как следствие, веса.

Одышка и головокружение. Эти симптомы могут быть связаны с анемией, вызванной дефицитом B12.

Учащенное сердцебиение. Сердцебиение без видимой причины может быть признаком дефицита.

Покалывание в руках и ногах. Нервная система страдает без B12, что может проявляться в виде покалывания или онемения.

Как исправить дефицит витамина B12?

Увеличение потребления продуктов, богатых B12. Включите в рацион мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. Вегетарианцы могут обратить внимание на обогащенные продукты или добавки.

Прием добавок B12. Если уровень витамина сильно низкий, врач может порекомендовать принимать добавки или инъекции B12.

Консультация с врачом. Если проблема связана с усвоением витамина, стоит проконсультироваться с врачом для подбора подходящего лечения.

Регулярные проверки. Следите за уровнем витамина с помощью анализов крови, особенно если вы находитесь в группе риска.

Витамин B12 играет важную роль в поддержании здоровья, поэтому важно следить за его уровнем и принимать меры при первых признаках дефицита.