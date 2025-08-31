Судмедэксперт предупредил женщин об опасности вейпов

Курение вейпов и сигарет вызывает раннее старение яйцеклеток у женщин, истощение запаса яйцеклеток у женщин младше 40 лет, что может привести к раннему климаксу и проблемам с зачатием, рассказал судебно-медицинский эксперт и ассистент кафедры анатомии человека Пироговского Университета Алексей Решетун.

© unsplash

«Как курение, так и употребление вейпов, электронных сигарет для организма женщины, особенно молодой, которая находится в фертильном возрасте с некоторой точки зрения гораздо опаснее, чем для мужчин. Мужские половые клетки – сперматозоиды, – образуются у мужчины в течение всей взрослой жизни, образуются заново, с нуля. А вот половые клетки женщины рождаются вместе с ней, и это же самое количество всю жизнь с женщиной продолжает существовать. Вредные привычки в течение жизни действуют на яйцеклетки. То есть яйцеклетки способны стареть. И даже, если женщина перестанет употреблять какие-то вещества, яйцеклетки уже могут быть изменены», – объяснил Решетун.

По словам врача, вейп из-за содержания никотина вызывает длительный сосудистый спазм, который ведет к ишемии, гипоксии яйцеклеток.