Кому запрещены добавки с коллагеном

Коллаген нужен не только для поддержания упругости кожи, но и для здоровья костей и суставов. Однако с возрастом его выработка снижается, поэтому врачи советуют принимать биодобавки на его основе. Как правильно их пить и кому они противопоказаны, читайте в материале Москвы 24.

Для здоровья кожи, волос и ногтей

Коллаген – это белок, из которого состоят хрящи, суставы, сухожилия, волосы и ногти. По данным ВБУЗ "Центр гигиенического образования населения" Роспотребнадзора, его количество в организме составляет 30–40% от всего белка. Причем синтезируется он из питательных веществ, которые человек получает с пищей, поэтому крайне важно сбалансированное питание, рассказала Москве 24 врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова. Эксперт посоветовала включить в рацион продукты, богатые природным коллагеном: желе, приготовленные из желатина, вываренные свиные и куриные хрящи, из которых можно приготовить холодец.

С этим согласилась и косметолог, бьюти-эксперт Василина Миронова.

«Также нужно больше есть мяса птицы, яйца и не забывать о морепродуктах, особенно рыбе семейства лососевых. Есть еще отдельная группа продуктов, которые способствуют синтезу коллагена. Это все, что содержит витамин С: цитрусовые и ягоды. Кроме того, важен цинк и медь», — Василина Миронова, косметолог, бьюти-эксперт.

При этом сам процесс выработки коллагена очень энергозатратный для человеческого организма и к 25 годам он сильно замедляется. Добавки помогут быстрее восполнить дефицит этого белка за счет быстрой усвояемости, в отличие от коллагена, попадающего в организм из пищи, отметила Миронова.

Эксперт считает, что добавки с коллагеном в сочетании с правильным питанием и здоровым образом жизни являются оптимальным способом восполнить недостающий белок.

«Коллаген, в отличие от кремов, восстанавливает изнутри, так как он работает в более глубоких слоях. Прием коллагена будет отличным плюсом к здоровому образу жизни и косметологическим процедурам, замедляющим старение», — Василина Миронова, косметолог, бьюти-эксперт.

По словам Татьяны Егоровой, добавки с коллагеном помогают поддерживать эластичность кожного покрова. Кроме того, средства могут улучшить гибкость и состояние суставов. При этом эксперт рекомендует принимать коллаген с гиалуроновой кислотой и витамином С.

"Это будет способствовать усвоению и максимально хорошей функции коллагена", – отметила она.

Бьюти-эксперт Миронова добавила, что морской коллаген улучшит состояние кожи, волос и ногтей, потому что у него меньше молекулярная масса, и, соответственно, он лучше усваивается, в отличие от животного.

"А животный коллаген хорошо подходит для укрепления суставов и соединительных тканей", – подчеркнула она.

Есть противопоказания

Стоит помнить, что у коллагена есть противопоказания, как и у любой другой пищевой добавки. Поэтому перед его применением лучше записаться на прием к терапевту, сказала Татьяна Егорова.

«От добавок с коллагеном лучше отказаться при диагностированном гломерулонефрите – заболевании почек, при котором ограничивается употребление белка. Если уровень белка начинает зашкаливать, то коллаген мы ограничиваем. А во всех остальных случаях его можно принимать на постоянной основе», — Татьяна Егорова, врач-дерматолог, косметолог, трихолог, дерматовенеролог.

Также дерматолог призвала с осторожностью пить коллаген, если есть какая-либо реакция на компоненты добавки. В частности, Миронова уточнила, что среди противопоказаний есть аллергия на рыбу или морские продукты. Беременным, кормящим, а также пациентам с тяжелыми хроническими заболеваниями почек и печени тоже стоит отказаться от добавки.