Врач-диетолог Бренда Мадол назвала три неожиданных продукта, которые помогут улучшить сон, снизить стресс и наладить работу кишечника. Считается, что еда на ночь вызывает набор лишнего веса. Однако все зависит от типа пищи и ее количества. Если не нарушать простые правила, потребляя в вечернее время вредные жиры с углеводами, отдавать предпочтение легким и при этом питательным продуктам, то можно избавиться от лишнего веса.

По словам Медол, есть пища, которая содержит соединения, естественным образом способствующие выработке мелатонина и серотонина - гормонов, отвечающих за регуляцию цикла сна и бодрствования в организме.

Диетолог порекомендовала для позднего приема пищи горсть миндаля, небольшую порцию овсянки или киви. Такая пища "способствует улучшению засыпания и увеличению продолжительности сна", подчеркнула Мадол в интервью Express.

Напомним, что овсяная крупа (долгой варки - порядка 25 минут) содержит большое количество клетчатки, что крайне важно для микробиома человека. Кроме того, она способна выводить лишний холестерин. Киви содержит серотонин, влияющий на глубину сна, голод и эмоции. Миндаль богат полезными жирами, антиоксидантами, витаминами и минералами.