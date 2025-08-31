Назван способ существенно снизить риск диабета

Специальное исследование показало, как снизить вероятность развития диабета второго типа на 31%. В этом поможет сочетание средиземноморской диеты с ограничением калорий, регулярной физической активностью и профессиональной поддержкой, пишет журнал Science Daily.

«Имея доказательства самого высокого уровня, наше исследование показывает, что скромные, устойчивые изменения в диете и образе жизни могут предотвратить миллионы случаев этого заболевания во всём мире», - сообщил Фрэнк Ху, профессор Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана.

