Кому полезнее всего есть орехи

Ореховый спас отмечается в России 29 августа. В этот день в церкви освящают орехи, зерно и хлеб. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух напомнила, что орехи очень полезны для спортсменов, пожилых людей и вегетарианцев, однако их положительный эффект сохраняется только при правильном хранении и употреблении.

Благодаря высокому содержанию кальция и магния орехи — хорошая добавка к рациону для пожилых людей, у которых высок риск развития остеопороза. Кроме того, мононенасыщенные жиры в составе орехов помогают поддерживать здоровый уровень «плохого» холестерина, что важно для нормальной работы сердечно-сосудистой системы, — объяснила врач.

Она уточнила, что орехи также содержат омега-3 кислоты, которые улучшают защитные функции организма. Вегетарианцам и веганам они необходимы как источник белка, а спортсменам орехи помогают обеспечить организм белком для восстановления мышц после тренировок.

Кашух сообщила, что польза от орехов будет только в случае, если их употреблять в умеренных количествах и если они хранились при правильных условиях. Лучше всего орехи есть без соли, сахара и прочих добавок, сообщает РИАМО.

Употребление грецких и кедровых орехов, а также миндаля, поможет пожилым людям не только укрепить организм, но и предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.