Какие БАДы могут помочь росту волос

На полках аптек и магазинов можно встретить множество БАДов для роста волос, однако не у всех из них доказана эффективность. Среди реально работающих средств – витамин B7, омега-3, железо и цинк. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач превентивной медицины, дерматовенеролог, трихолог клиники «Будь Здоров» на Сретенке Мария Кызымко.

«Витамины группы B, а именно витамин B7 (биотин) поддерживает нормальный рост волос, но чрезмерное потребление может вызвать побочные эффекты. Омега-3 жирные кислоты улучшают общее состояние кожи и волос, способствуя увлажненности и гладкости. Дефицит железа и цинка, которые часто встречаются у россиян, ведет к истончению и выпадению волос», – рассказала врач.

Однако, по ее словам, важно помнить, что перед началом приема любых добавок необходимо проконсультироваться с врачом-трихологом, поскольку избыток некоторых веществ может нанести вред организму.