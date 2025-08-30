Нервная пора: почему осенью обостряются психические заболевания

"Осеннее обострение" может начаться в этом году раньше, и поток к психиатрам ожидается уже к концу сентября. Виной всему – нетипичная для последнего летнего месяца погода, сообщили СМИ. Почему развивается "обострение" и кто ему наиболее подвержен, разбиралась Москва 24.

Осенний рецидив

В этом году "осеннее обострение" начнется раньше обычного: в сентябре, а не традиционно в ноябре, сообщила "SHOT ПРОВЕРКА" со ссылкой на врачей-психиатров. Это связано с ранней сменой сезона в Центральной России, отмечают СМИ.

Кроме того, тревожность, депрессия, биполярное расстройство, шизофрения и другие патологии могут начать проявлять себя уже в настоящее время, отметило СМИ.

При этом "осеннее обострение" – это состояние, известное со времен Гиппократа. Однако причины его появления до сих пор не известны, сообщила в разговоре с "Абзацем" врач-психиатр, психотерапевт и невролог кандидат медицинских наук Ольга Котова.

Она отметила: обострение – это физиологическое и психологическое заболевание и проявляться оно может по-разному.

"Например, у пациентов с язвенной болезнью желудка очень часто язва раскрывается именно в этот период. И тем, кто страдает от депрессии, становится хуже. Состояние людей может сильно ухудшаться. С чем это связано, никто не знает, вопрос не изучен. Есть в головном мозге человека внутренние биологические часы – возможно, сезонное обострение связано с ними".

Причем "обострение" и ухудшение состояния могут отмечаться даже у тех, кто раньше не имел проблем со здоровьем, добавила эксперт.

Недостаток солнца

Врач-психиатр Надежда Соловьева в беседе с Москвой 24 рассказала, что само понятие "осеннее обострение" появилось после того, как врачи начали вести наблюдения за пациентами с эндогенными расстройствами. Это группа патологий передается по наследству и не обусловлена внешними факторами. К ней относятся биполярное и обсессивно-компульсивное расстройства, некоторые виды депрессии, шизофрения и другие.

"До того, как появились лекарства, было замечено, что все психические заболевания обострялись именно при смене сезонов. Это пытались как-то объяснить: иногда в качестве аргумента приводили сокращение светового дня, из-за которого у пациентов развивался более депрессивный фон", – рассказала эксперт.

При этом она согласилась, что стопроцентное происхождение "осеннего обострения" сложно объяснить. Тем не менее одной из причин такого состояния считают работу головного мозга.

"Мы в свое время изучали мозговой нейротрофический фактор (BDNF). Это вещество обеспечивает защиту органа от неправильных колебаний, то есть удерживает его в стабильном состоянии и позволяет функционировать полноценно. И оказалось, что количество BDNF становится минимальным как раз при наступлении весны и осени, когда психические заболевания обостряются. То есть это связано с какими-то пока не известными внутренними факторами".

При этом эксперт добавила, что объяснить состояние только изменением погоды нельзя, так как во всех странах климат разный. Однако одной из причин может стать и растущий уровень психологического стресса, который часто возникает из-за окончания летних каникул, начала учебного сезона, большого количества новых знакомств и более высокой нагрузки, заключила психиатр.

Нутрициолог, диетолог-гастроэнтеролог Александра Разаренова подчеркнула, что важную вспомогательную роль в период низкого эмоционального фона играет питание, и на эмоциональный фон могут повлиять некоторые нутриенты.

"В первую очередь, организму нужен триптофан – это аминокислота, необходимая для синтеза серотонина. Ее источниками являются индейка, курица, яйца, бобовые, орехи, семена. Также нужны омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, потому что они поддерживают работу мозга и снижают риск депрессивных симптомов. Их можно найти в жирной морской рыбе (лосось, сельдь, скумбрия), в чиа и льняных семенах, а также грецких орехах. В силу того, что сокращается световой день, снижается и уровень поступления витамина D. И здесь на помощь также приходит морская рыба, яичные желтки и молочные продукты", – посоветовала нутрицилог.

Врач подчеркнула, что в целом стоит сдать анализ на уровень витамина в организме, так как при выявленном дефиците по назначению врача назначаются специальные добавки.

Эксперт напомнила, что в работе нервной системы также участвуют магний и витамины группы B. Элементы содержатся в цельных крупах, например, гречке или овсянке, а также бобовых, орехах и зелени. Помимо этого, важно включать в рацион сезонные овощи и фрукты: яблоки, кабачки, тыкву, ягоды – они выступают источником антиоксидантов и клетчатки, которые помогают стабилизировать обмен веществ и микробиоту кишечника, которая косвенно тоже влияет на настроение.