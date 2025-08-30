Врач назвал три худших продукта для поджелудочной

Сложность диагностики заболеваний поджелудочной в том, что недуг крайне редко дает о себе знать на ранних стадиях. Поэтому важно вовремя обследоваться и разобраться с жирами в рационе - они необходимы органу, но полезные, и в разумном количестве. Бывают ситуации, что от поджелудочной "осталось только 10%". В этом случае лечить ее уже поздно, да и симптомы разрушительного процесса, как правило, яркие.

© Российская Газета

"Поджелудочная если болеет, то страшно. Вряд ли это можно не заметить", - отметил в своем телеграм-канале кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

По его словам, в некоторых случаях заболевание органа может проявляться болью около пупка или, наоборот, в спине. Иногда люди путают это с расстройством кишечника.

Чтобы оценить работоспособность поджелудочной, нужно проверить ее структуру, возможное наличие воспаления и количество ферментов, которое она выделяет. В случае чего нужно быть готовыми изменить питание - она работает на износ, постоянно производя ферменты, если в рационе переизбыток жирного.

"Поджелудочная это основной орган, который жиры в нашем организме и переваривает. Она страдает, если в рационе избыток масел. Например, рафинированных. Или избыток транжиров. Иногда этого бывает достаточно, чтобы созрел панкреатит", - предупредил врач.

Врач отметил, что "полезные жиры помогают поджелудочной", в то время как вредные - губят. К первым, по словам доктора, можно отнести сало, сливочное и кокосовое масла высокого качества, оливковое масло, авокадо, рыбу. Но необходимо помнить о размере порции.

Сергей Вялов уточнил, что рафинированные масла, в которых остается только жир и нет полезных веществ, гораздо менее предпочтительны, нежели неочищенные или масла холодного отжима.

Закуски с майонезом - также выводят из строя поджелудочную.