Доктор напомнил об опасности прыжков с тарзанки

Резкое ускорение и торможение при прыжках с тарзанки в некоторых случаях может спровоцировать повреждения мозга и кровоизлияния в мозг.

"При прыжке с тарзанки или резком раскрытии парашюта тело испытывает перегрузки в три-пять раз больше веса человека. Неподготовленные мышцы и связки не всегда могут удержать суставы в правильном положении, что приводит к компрессионным повреждениям позвонков, особенно в шейном и поясничном отделах; микроразрывам связок; вывихам суставов из-за неправильного приземления", - рассказал РИА Новости ассистент кафедры морфологии Института анатомии и морфологии Пироговского университета Вячеслав Артищев.

Он отметил, что у непрофессионалов - слабый мышечный корсет, из-за этого риск травм возрастает в разы.

"При банджи-джампинге резкое ускорение и торможение провоцирует повреждения мозга, например сотрясения, даже без удара головой, и кровоизлияния в мозг - инсульт", - добавил Артищев.

Резкий выброс адреналина вызывает скачки артериального давления, спазм сосудов, что может спровоцировать потерю сознания в воздухе, аритмию из-за стрессовой нагрузки на сердце, рассказал специалист.

"В худшем случае это может привести к острым нарушениям кровообращения: таким как инфаркт или кровоизлияние в головной мозг, особенно если у человека есть скрытые патологии. К потенциальным причинам этих явлений еще можно отнести купание в ледяной воде, считающееся достаточно серьезным испытанием для организма. Могут быть и травмы глаз и головного мозга", - пояснил врач.

