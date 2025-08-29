Как взбодриться после бессонной ночи без кофе

Эндокринолог Зухра Павлова заявила, что фрукты и овощи помогают взбодриться после бессонной ночи. Способ смягчить последствия недосыпа без кофе она подсказала в своем Telegram-канале.

Специалистка указала, что фрукты и овощи содержат много витаминов, минералов и антиоксидантов, благодаря чему быстро восполняют энергию, особенно если организм ослаблен недостатком сна.

По словам врача, бодрящее свойство растительной пищи было доказано в ходе исследования, где молодых людей из Европы, Новой Зеландии и США попросили вести дневник активности и настроения. Наблюдения показали, что сильнее всего на эмоциональное состояние влияет сон, но фрукты и овощи также могут поднять настроение и компенсировать недосып.

«После бессонной ночи нужно спасаться не кофеином и сладостями — они точно не помогут. А вот тарелка свежих фруктов или салат дадут реальную поддержку», — уверена врач.

