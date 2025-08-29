Доктор предупредил о неожиданном факторе развития онкологии

Увлечение некоторыми популярными продуктами может привести к серьёзным заболеваниям, в том числе к развитию рака.

Об этом в интервью «Москве 24» заявил врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург. По его словам, речь идёт о сахаре и соли, потребление которых необходимо ограничивать.

«Так добавленного сахара в среднем можно употреблять не больше четырёх чайных ложек в день, а соли – одной», – подчеркнул он.

Избыточное употребление сахара, предупредил медик, приводит к инсулинорезистентности и хроническому низкоранговому воспалению.

«Все это лежит в основе таких заболеваний, как сахарный диабет второго типа, ожирение, артериальная гипертония, атеросклероз и рак толстой прямой кишки», – сказал Гинзбург.

Избыток соли, пояснил он, в первую очередь, приводит к артериальной гипертонии. На её фоне в организме происходят изменения, из-за которых развиваются практически все болезни, связанные с избыточным употреблением сахара.