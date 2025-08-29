Ученый назвал признаки озера, в котором нельзя купаться

В любом регионе существует список водоемов безопасных для купания. Для этого специалисты Роспотребнадзора регулярно берут пробы и проводят исследования. Но как быть, если человеку повстречалось на природе незнакомое озеро? Заведующий научно-исследовательской лабораторией водных экосистем кафедры экологии Института биологии и биомедицины (ИББМ) ННГУ им. Лобачевского Дмитрий Гаврилко описал на сайте pravda-nn.ru признаки озера, в котором не стоит плавать.

Рассадниками опасных инфекций являются водоплавающие птицы - например, утки или чайки. Если увидели на водоеме уток, то, будьте уверены, что здесь водятся личинки паразитических червей. Они начинают массово развиваться в теплую погоду. Уже к середине июля их можно найти практически в любом пруду Нижнего Новгорода. На озерах в Автозаводском района города не раз находили циркарий - это промежуточные стадии паразитических червей.

Тревожным индикатором могут быть и растения.

"Заросли высших водных растений - это фильтрующая зона, она активно участвует в биологическом самоочищении водного объекта. В таких зарослях обитает много ракообразных, они выступают своеобразными фильтраторами, то есть очищают воду. Поэтому, с одной стороны, в таких водоемах живет много паразитических червей, поэтому купаться в них не надо, но с другой стороны - избавляться от большого количества растений тоже нельзя",- пояснил Дмитрий Гаврилко.

Также следует обратить внимание на качество воды. В зеленом и мутном водоеме, а также во время цветения купаться нельзя.