Какие полезные привычки могут быть опасны для здоровья печени

Печень выполняет множество функций в организме: обезвреживает токсины, синтезирует белки и холестерин, накапливает витамины и железо.

Однако, несмотря на то, что этот орган может самовосстанавливаться, его ресурс не безграничен. Об этом в интервью Life.ru заявила врач-гастроэнтеролог Наталья Панина.

Печень — жизненно важный орган, от состояния которого зависит здоровье всего организма. При этом даже безобидные привычки могут стать причиной серьезных проблем. Например, увлечение витаминами и биодобавками без назначения врача может вызвать токсическую нагрузку на печень и привести к развитию гепатита.

Не менее опасен и алкоголь даже в небольшом количестве. По словам Паниной, умеренные дозы увеличивают риск развития заболеваний. Вредят органу и избыток простых углеводов (особенно фруктозы из сладких напитков), а также пища, богатая насыщенными и трансжирами, сообщает Радио «Комсомольская правда».