Что пить на ночь, чтобы худеть: пять эффективных напитков

Многие хотят похудеть без строгих диет и изнурительных тренировок. Один из доступных способов помочь организму — употребление правильных вечерних напитков, так как они могут оказывать заметное влияние на обмен веществ, работу пищеварительной системы и качество сна. «Рамблер» расскажет, какие напитки реально помогают и почему их стоит включить в вечерний ритуал.

© standret/iStock.com

1. Теплая вода с лимоном

Стакан теплой воды с лимоном перед сном — простой и доступный способ мягко поддержать организм. Вода помогает запустить процессы очищения: она ускоряет вывод продуктов обмена и снимает нагрузку с почек. Лимон обогащает напиток витамином С и антиоксидантами, которые участвуют в сжигании жиров и защите клеток.

Кроме того, теплая жидкость расслабляет желудочно-кишечный тракт, снимает чувство тяжести после ужина и помогает лучше усвоить пищу. Лимон обладает легким мочегонным эффектом, что позволяет избавиться от лишней жидкости и предотвратить утренние отеки.

Чтобы не раздражать слизистую, напиток делают слабым: достаточно пары капель сока или тонкого ломтика. Регулярное употребление такой воды улучшает работу печени и ускоряет обмен веществ.

2. Травяные чаи

Фиточаи вечером действуют сразу в нескольких направлениях. С одной стороны, они помогают снять нервное напряжение после дня: ромашка, мята и мелисса содержат эфирные масла, которые мягко успокаивают нервную систему и готовят организм ко сну. С другой, травяные настои снижают уровень вечернего аппетита.

Когда человек недосыпает, организм начинает вырабатывать больше грелина — гормона, который усиливает чувство голода. Именно поэтому после бессонной ночи многим особенно хочется сладкого. Травяной чай помогает лучше спать, а значит, косвенно регулирует аппетит и снижает вероятность переедания.

Кроме того, такие напитки улучшают работу желудка и кишечника. Например, ромашка снимает спазмы и вздутие, мята облегчает переваривание тяжелой пищи, а липа выводит лишнюю жидкость.

Пять высокобелковых салатов для похудения

3. Имбирный чай

Имбирь — специя с доказанным термогенным эффектом: он ускоряет обмен веществ и слегка повышает температуру тела, заставляя организм тратить больше энергии. Чашка чая с кусочком свежего имбиря вечером улучшает пищеварение и помогает избавиться от чувства тяжести после ужина.

Имбирь также стимулирует кровообращение и ускоряет обмен жидкостей, благодаря чему уменьшаются отеки. Его часто советуют тем, кто страдает от медленного метаболизма или проблем с пищеварением. Чтобы напиток не оказался слишком бодрящим, его можно смешать с ромашкой или добавить немного теплого молока.

Есть и дополнительный плюс: имбирь помогает контролировать уровень сахара в крови. Это снижает вечерние перепады аппетита, особенно тягу к сладкому. Если пить такой чай регулярно, он станет мягким, но эффективным помощником в снижении веса.

4. «Золотое молоко»

Золотое молоко — это теплый напиток из молока с добавлением куркумы и щепотки черного перца. Куркума известна своими противовоспалительными свойствами: она помогает организму бороться с хроническими воспалительными процессами, которые мешают нормальной работе обмена веществ.

Куркума и перец в сочетании усиливают действие друг друга: активное вещество куркумы куркумин лучше усваивается именно с добавлением перца. Чашка такого напитка вечером расслабляет, снимает стресс и помогает уснуть. В отличие от кофеина или зеленого чая, «золотое молоко» действует успокаивающе и может стать хорошей альтернативой сладкому десерту перед сном.

Для похудения напиток полезен тем, что снижает тягу к еде, ускоряет метаболизм и стабилизирует уровень сахара в крови. Главное условие — не добавлять сахар или сиропы: напиток должен оставаться максимально натуральным. Можно лишь немного подсластить его стевией.

5. Кефир

Ценность кефира в том, что он сочетает низкую калорийность с высоким содержанием белка. Белок переваривается медленно, поэтому чувство сытости сохраняется дольше, и это снижает риск ночных перекусов.

В составе кефира есть пробиотики, которые поддерживают здоровую микрофлору кишечника. От ее состояния напрямую зависит обмен веществ, усвоение питательных веществ и даже уровень иммунитета. Регулярное употребление кефира вечером помогает наладить работу пищеварительной системы и избавиться от ощущения тяжести.

Чтобы усилить эффект, в кефир можно добавить щепотку корицы. Эта специя ускоряет метаболизм и помогает контролировать уровень сахара в крови. В результате кефир становится не только полезным, но и вкусным напитком. Для тех, кто не переносит молочные продукты, подойдут кефирные аналоги на растительной основе.

Все эти напитки объединяет одно: они не содержат сахара и не перегружают организм перед сном. Если сделать их частью вечернего ритуала, можно заметить не только минус на весах, но и улучшение общего самочувствия.

Ранее мы делились рецептами чебуреков, которые не навредят фигуре.