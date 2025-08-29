В каких странах есть риск заразиться чикугуньей

Главными переносчиками лихорадки чикунгунья являются азиатские тигровые комары, которые распространены в странах, популярных у туристов. Об этом рассказала врач и эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

По словам эксперта, отличительной чертой чикунгуньи является интенсивная и продолжительная суставная боль, способная длиться неделями, а иногда и месяцами при хроническом течении. Из-за выраженных болей пациенты испытывают проблемы с выпрямлением и передвижением. Само название заболевания, «чикунгунья», дословно переводится как «скрюченный», что точно описывает страдания больных.

В качестве других характерных признаков заболевания специалист отметила внезапный скачок температуры тела до 39–40 градусов, головную боль, кожную сыпь, а также острые боли в суставах и мышцах. Как правило, симптомы начинают проявляться в период от 3 до 7 дней после укуса заражённого комара.

В целях профилактики доктор Уланкина рекомендует использовать репелленты, устанавливать москитные сетки на окна и применять фумигаторы. В самолётах вероятность заражения крайне мала, а передача вируса от человека к человеку не происходит. Врач также напомнила о необходимости незамедлительного обращения к специалисту при появлении признаков нездоровья после посещения южных стран. Важно сообщить врачу информацию о сроках и местах поездки. Несмотря на отсутствие целевой терапии для чикунгуньи, своевременная диагностика позволяет эффективно контролировать симптомы и снизить риск развития осложнений, заключила она.

Стоит отметить, что недавно в России был зарегистрирован первый случай завоза лихорадки чикунгунья, активно распространяющейся в Азии. Заболевший прибыл в страну после отпуска на Шри-Ланке.