Врач посоветовал продукт, который улучшает здоровье печени

Один из самых полезных продуктов для печени – творог. В день его нужно употреблять не менее 50 г для получения оздоровительного эффекта, рассказала «Газете.Ru» исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», врач-диетолог, гепатолог Нурия Дианова.

«Его нужно есть хотя бы 50 г в день для достижения оздоровительного эффекта, но лучше больше. Он должен быть от двух до семи процентов жирности, а идущий на приготовление сырников — от нуля до двух процентов жирности. Творог содержит аминокислоту метионин, она способствует уменьшению количества жира в печени», – объяснила врач.

Эта же аминокислота содержится и в овсе, поэтому Дианова советует есть на завтрак овсянку, гранолу или мюсли.