Назван лучший продукт для утренних тостов

Тосты с творогом ещё полезнее для здоровья с утра, чем с авокадо. Во время завтрака рекомендуется съедать хотя бы 30 г белка. Об этом сказала магистр наук и диетолог Лейси Паттак.

Вот несколько причин, почему творог так полезен для здоровья.

Превосходит другие белки для завтрака. В твороге особенно много казеина, который переваривается и усваивается намного медленнее, чем сывороточный белок, который в йогурте, и даже чем яичный белок. Благодаря этому вы дольше чувствуете себя сытыми и энергичными.

Полон необходимых питательных веществ. Творог содержит витамин А для здоровья глаз, кальций для костей и калий для контроля давления. Также в нём есть витамин В12, который важен для выработки энергии, здоровья мозга и нервной системы.

Подходит для разных диетических потребностей. Одна чашка обычного творога содержит около 10 г жира, а обезжиренного 1% - около 2 г. Так что выбор у вас есть.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.