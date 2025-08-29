Почему орехи могут снизить тягу к сладостям

Орехи являются качественной заменой сладостям, однако при ряде диагнозов нужно строго следить за их количеством в рационе. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

29 августа православные христиане отмечают Ореховый Спас. По мнению врача, плоды особенно полезно есть по утрам, потому что в них много белка. Он необходим организму в начале дня и помогает надолго сохранить чувство насыщения.

"Кроме того, орехи помогают в те моменты, когда хочется сладкого. Они стимулируют выработку определенных ферментов и гормонов, которые доносят до головного мозга сигнал о насыщении, и риск съесть какой-то десерт снижается".

Орехи тоже достаточно калорийные, однако, в отличие от сладостей, они не повышают уровень глюкозы и не способствуют разрушению сосудов, добавила диетолог.

"Но увлекаться ими не стоит: одной горсти в день будет достаточно. При этом людям, имеющим какие-либо проблемы с желчным пузырем и поджелудочной железой, лучше вовсе ограничиваться одним-двумя орехами в день, потому что это все же жирный, насыщенный маслами продукт", – пояснила Соломатина.

Врач напомнила, что некоторые могут чувствовать тяжесть в животе после употребления орехов. Если такое бывает, лучше замачивать их на 15 минут, а затем мелко перемалывать: тогда они лучше усвоятся.

Соломатина добавила, что есть орехи можно и вечером, но желательно не непосредственно перед сном, чтобы не создавать нагрузку на желудочно-кишечный тракт.

Ранее врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова посоветовала в период магнитных бурь отказаться от алкоголя и сократить употребление тонизирующих напитков, таких как кофе, черный и зеленый чай. А любителям сладкого лучше обратить внимание на курагу и черный изюм. У них богатый микроэлементный состав, поэтому человек получит от продуктов максимальную пользу.