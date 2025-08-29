Как перестать бояться стоматолога: советы для тех, кто дрожит в кресле

Страх перед стоматологом — весьма распространенная проблема. Согласно исследованию, которое провело в 2024 году издание Dental Magazine, 48 процентов людей боятся визита к стоматологу. В науке такой страх называют дентофобией или стоматофобией. Врач-ортопед клиники «Мегастом» Сергей Коробка рассказывает, что нужно сделать, чтобы преодолеть эту фобию.

Понять и принять

Для начала нужно попытаться понять, как и почему у вас появился страх стоматолога. У кого-то это следствие болезненного опыта в прошлом. Возможно, у вас была неудачная пломбировка, и это оставило неприятные воспоминания. Или родители в детстве пугали вас стоматологом. Осознание страха и его принятие — первый шаг к его преодолению.

Часто люди просто боятся неопределенности: они приходят в кабинет к врачу, в кресле им предлагают открыть рот, а дальше — ничего непонятно. Это незнание того, что вас ожидает, создает дополнительный стресс. Но если вы будете знать, что вы сможете задать любые вопросы, уровень страха снизится.

Подготовка к визиту

Если вы испытываете панический страх перед визитом к зубному врачу, постарайтесь заранее узнать как можно больше о своей стоматологической клинике и о враче, который будет вас принимать. Сделайте пару анкет, прочитайте отзывы других пациентов. Если вы знаете, что ваш стоматолог хорошо зарекомендовал себя, это точно снизит уровень стресса.

Не забывайте также о психологической подготовке. Перед тем как отправиться на прием, постарайтесь заняться расслабляющими практиками. Это могут быть глубокие дыхательные упражнения или медитация. Настройтесь на положительный лад и сосредоточьтесь на здравом смысле — вы идете для того, чтобы позаботиться о своем здоровье, а не для того, чтобы испытать дискомфорт.

Коммуникация с врачом

Современные врачи чаще всего общительны и доброжелательны. Они заинтересованы в том, чтобы визит прошел безболезненно и продуктивно. Поэтому не бойтесь разговаривать с врачом о своих страхах. Расскажите ему о своих опасениях, и, вероятно, он предложит вам методы, которые помогут снизить уровень тревожности. Это может быть использование седативных средств, применение местной анестезии или выбор метода лечения, который подходит именно вам. Попросите объяснять каждую процедуру заранее. Когда вы знаете, что будет происходить, это снимет часть напряжения.

Расслабляющие методы во время приема

Несмотря на все усилия, у некоторых людей страх перед стоматологом остается высоким даже после первичной подготовки или общения с врачом. В таких случаях вам могут помочь различные техники расслабления. Попробуйте сосредоточиться на своем дыхании. Медленное, глубокое дыхание может значительно снизить уровень тревожности. Сосредоточьтесь на каждом вдохе и выдохе или считайте дыхательные циклы — это поможет отвлечься от происходящего.

Также можно использовать визуализацию. Представьте, что вы находитесь в спокойном и безопасном месте. Закройте глаза и постарайтесь прочувствовать все детали: запах, звуки, атмосферу. Это поможет вам уйти от текущей обстановки и отвлечься от напряжения. К тому же многие стоматологические клиники предлагают специальные устройства для аудио- и видеоподдержки. Используйте наушники, чтобы слушать расслабляющую музыку или собственные записи, которые помогут вам успокоиться.

Поддержка близких

Не стоит забывать о поддержке со стороны близких. Если вы знаете, что вам предстоит визит к стоматологу, можете пригласить с собой кого-то из друзей или членов семьи. Присутствие знакомого человека может значительно уменьшить уровень страха. Пусть он поддержит вас до, во время и после визита. Чувство поддержки может значительно снивелировать страхи и негативные эмоции, которые могут возникнуть в этот момент.

После визита

После визита к стоматологу не забывайте хвалить себя за то, что вы справились со своими страхами. Любое достижение, даже небольшое, — повод гордиться собой. Следите за своим состоянием и постарайтесь привнести позитивные моменты в ваш опыт. В итоге регулярные визиты к стоматологу станут нормой, а страх будет лишь воспоминанием о том, что можно преодолеть. Помните, что ваш стоматолог — не враг, а партнер в поддержании вашего здоровья.