Врач назвала простой способ победить гипертонию

Высокое артериальное давление относится к часто встречающимся патологиям – гипертонией страдает большое число людей. При этом, есть простые, доступные методы, которые могут воспрепятствовать заболеванию: наряду с правильным питанием и отказом от вредных привычек действенным считается физическая активность.

Врач-методист Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики Лариса Сарычева рассказала, как пешие прогулки помогают в лечении гипертонии.

Самыми полезными считаются занятия на открытом воздухе – ходьба, велосипедные прогулки, плавание, катание на лыжах и скандинавская ходьба. Эти виды активности действенно снижают давление. Стоит учесть, что занятия тяжелой атлетикой и силовыми упражнениями, требующие длительного напряжения мышц, могут вызвать повышение давления.

Во время ходьбы работают все группы мышц, улучшается работа легких, кровь насыщается кислородом, что позитивно сказывается на сердечно-сосудистой системе. Рекомендуется ходить пешком порядка 5 км ежедневно или хотя бы 3 раза в неделю по 40-45 минут. Лучше выбирать «тихие» маршруты – скверы, парки. Но даже дорога до работы и обратно при отсутствии времени для прогулок станет подходящим вариантом.

Начинать следует с неторопливого шага, отдыхая при возникновении усталости. Постепенно можно учиться дышать животом – это поможет легким лучше насыщаться воздухом. После прогулки рекомендуется растяжка. Длину маршрута можно увеличивать на 10% каждые две недели до достижения 5 км. По мере адаптации рекомендуется повышать темп и усложнять маршрут.