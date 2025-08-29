Гепатолог объяснил, как очистить организм, отодвинув старение

Чтобы избавиться от шлаков и токсинов, которые накапливаются в организме, нужно добавить в рацион ряд продуктов. Сам факт, что такая проблема существует, говорит о том, что человек ест недостаточно белка, а также пищи, где есть витамины A, D, E, K и жирные кислоты. Именно они обеспечивают нормальную работу печени, которая выводит все лишнее.

Каким-то специальным способом оздоравливать печень не нужно, достаточно обеспечить ее ресурсами, пишет в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

«Когда у нее есть расходники, она делает все реактивы, которые необходимы. И, соответственно, утилизирует ненужное», — подчеркнул врач.

Специалист посоветовал обратить внимание на такие продукты как шпинат и яйца. Они содержат те самые витамины, которые важны для печени. А если в блюдо добавить полезные жиры (например, авокадо), то витамины лучше усвоятся.

«Балансируйте питание и будьте здоровы. Необходимые вещества печень получает из обычных продуктов и использует их для синтеза ферментов и детоксикации», — еще раз подчеркнул врач.

К слову, важный для печени витамин Е - это мощный антиоксидант, защищающий клетки от повреждений и преждевременного старения.