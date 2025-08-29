Диетолог перечислил полезные свойства инжира

Диетолог перечислила полезные свойства инжира
Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в интервью радио Sputnik напомнила о полезных свойствах инжира. Он богат витаминами, микроэлементами и клетчаткой для улучшения пищеварения.
Кроме того, в инжире содержится калий, кальций, магний и фосфор для качественной работы сердечно-сосудистой системы. Калий также укрепляет кости. А еще в плодах инжира есть негемовое железо, полезное при анемии, витамины группы В для нервной системы, антиоксиданты против преждевременного старения. Взрослому человеку достаточно есть не более пяти штук в день.
«У инжира имеются противопоказания: сахарный диабет из-за высокого гликемического индекса, лишний вес или ожирение, острые заболевания желудочно-кишечного тракта, болезни почек», - предупредила диетолог.