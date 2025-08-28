Сколько молока можно выпить, чтобы получить только пользу

Молоко – основной источник кальция для организма, однако переизбыток продукта в рационе может негативно сказаться на самочувствии и даже стать причиной заболеваний. Почему не нужно полностью отказываться от молочных продуктов, но при этом важно соблюдать норму, разбиралась Москва 24.

О пользе молока

Кальций из молочных продуктов усваивается лучше, чем из растительных, за счет высокой биодоступности, рассказала Москве 24 врач-диетолог Марина Макиша. Белок из молока тоже усваивается быстрее, чем, например, из мяса, отметила эксперт.

Отказ же от молока грозит развитием остеопороза – заболевания, при котором кости становятся хрупкими и слабыми из-за потери плотности. Эта проблема особенно актуальна для женщин после наступления менопаузы, предупредила эксперт.

«Для женщин старшего возраста осложнения, полученные после переломов, входят в тройку причин смертности и инвалидизации. То есть остеопороз – это очень серьезное заболевание, и для его профилактики необходимо употреблять достаточное количество молочных продуктов», — Марина Макиша, врач-диетолог.

Кроме того, молоко обязательно должно быть в рационе ребенка. У детей растет костный скелет, и кальций усваивается активнее, чем у взрослого. Этот процесс продолжается до 20–25 лет, поэтому нельзя ограничивать растущий организм в молоке. Иначе это также может привести к развитию остеопороза, добавила специалист.

Особенно полезен обогащенный продукт, в состав которого входят витамин Д, фосфор и магний, рассказала Москве 24 диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. Молочные жиры положительно влияют на чувствительность к инсулину, за счет чего снижаются риски развития сахарного диабета второго типа. Также сывороточные протеины стимулируют синтез мышечной массы, поэтому молоко помогает быстрее восстанавливаться после физических нагрузок, отметила эксперт.

"Ферментированные молочные продукты – кефир, йогурт, ряженка – в свою очередь улучшают липидный профиль", – добавила Русакова.

По ее словам, полноценной альтернативой коровьему молоку может стать козье. Оно легче усваивается и содержит меньше лактозы, что снижает вероятность аллергических реакций. Хорошим аналогом станет безлактозное молоко на основе коровьего, в котором производитель за счет фермента расщепляет молекулу лактозы до более простых сахаров.

При этом врачи отметили, что нельзя считать полноценной альтернативой коровьему растительное молоко. Миндальный, кокосовый или соевый продукт содержит небольшое количество орехов, что делает их менее питательными.

"В таком молоке лишь 2–4 грамма орехов на 100 миллилитров напитка, а все остальное – стабилизаторы, консерванты, ароматизаторы. Тем более большая часть растительного молока изготавливается на рисовой муке. В таком молоке добавленные производителем витамины, особенно кальций, не усваиваются в полном объеме", – обратила внимание Марина Макиша.

Хорошего – в меру

Тем, кто имеет диагностированную аллергию на молочный белок, врачи посоветовали исключить молоко с лактозой и добавить в рацион больше кисломолочных продуктов. Но чтобы молоко не стало источником проблем даже для тех, у кого нет непереносимости лактозы, эксперты порекомендовали не превышать суточную норму его потребления.

Это не более трех порций ежедневно, в которые входит и кисломолочка, посоветовала Марина Макиша.

«Порция – это стакан молока или кефира (200 мл), или примерно 30 граммов сыра, или 100 грамм творога. То есть можно, например, выпить два стакана кефира и съесть 30 граммов сыра в сутки. Или один стакан йогурта, кусочек сыра и 100 грамм творога», — Марина Макиша, врач-диетолог.

По словам же Дарьи Русаковой, нельзя пить более одного-двух стаканов молока в сутки.

"Употребление большого количества продукта может нарушить липидный обмен, привести к жировому гепатозу, атеросклерозу, гинекомастии и снижению тестостерона у мужчин, а также спровоцировать гормонозависимые формы рака", – предупредила эксперт.

Кроме того, врач посоветовала быть осторожнее с продуктом более 3,2% жирности. Употребление более двух стаканов такого молока, особенно при несбалансированном рационе, стимулирует выработку кожного сала и вызывает повышение уровня "плохого" холестерина. Это увеличивает риск атеросклероза, уточнила Русакова.

«Избыток любых жиров, включая молочные, способствует накоплению жира в печени. Умеренное потребление молока не влияет на онкологические риски, но опасность возникает при систематическом превышении норм», — Дарья Русакова, диетолог, кандидат медицинских наук.

Также эксперт порекомендовала ограничить употребление других молочных продуктов с высокой концентрацией насыщенных жиров, например сливок. Здоровым людям допустимы одна-две столовых ложки в день, а пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, панкреатитом, акне и некоторыми видами онкологии (груди, простаты) продукт стоит исключить вовсе, резюмировала специалист.