Перечислены ежедневные привычки для улучшения здоровья сердца

Для поддержания здоровья сердца вовсе не обязательно радикально менять образ жизни. Некоторые простые привычки в этом тоже могут помочь. Вот что рекомендуют делать ежедневно кардиологи и диетологи.

Замените один сладкий напиток в день на воду. Исследования показывают, что сладкие напитки связаны с более высоким уровнем развития болезней сердца. Причём влияют они на здоровье сильнее, чем другие источники добавленного сахара (например, выпечка). Замена одной банки колы в день на воду сокращает потребление сахара на 36 г, а это целых 72% от суточной нормы.

Переосмыслите полдник. Вместо чипсов, печенья или сладких хлопьев съешьте горсть орехов. Такая замена поможет снизить уровень вредного холестерина и улучшить работу сосудов. Чтобы получить максимальную пользу для сердца, выбирайте для перекуса варианты с минимальным содержанием соли или вообще без неё.

Вставайте и ходите раз в час. Слишком долгое сидение может плохо сказаться на работе сердца, даже если вы регулярно тренируетесь. Стояние всего одну-две минуты каждый час улучшает кровоток, повышает чувствительность к инсулину и делает сосуды менее жёсткими. Ещё лучше, если вы выйдете на прогулку: лёгкая ходьба полезна для обмена веществ.

Ложитесь спать на 15 минут раньше. Всего 15 минут дополнительного сна каждую ночь значительно улучшают здоровье сердца. Они регулируют артериальное давление, уменьшают воспаление, снижают уровень гормонов стресса.

Завершайте день с благодарностью. Регулярная практика благодарности, как показывают исследования, улучшает сон, снижает уровень стресса, что приводит к снижению кровяного давления.

