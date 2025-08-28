В чем опасность пищевого мака

Физиолог Ирина Лялина считает, что пищевой мак может таить в себе неожиданную опасность.

По словам эксперта, несмотря на полезные свойства мака, он остается высококалорийным продуктом из-за значительного количества жиров. Однако главная опасность заключается в другом: в современной пищевой промышленности все чаще используются «нечистые» сорта мака с повышенным содержанием морфина.

Физиолог предупредила, что бесконтрольное употребление мака может вызвать сонливость или спутанность сознания. Причем после обильного употребления маковой выпечки возможны положительные результаты тестов на опиаты — это критично для тех, кто проходит медицинское или служебное тестирование.

Эксперт рекомендует ограничиться 1-2 столовыми ложками мака в день, сообщает Радио «Комсомольская правда».

