Противовоспалительные продукты, которые полезны для женщин старше 50 лет

После 50 лет забота о мозге и теле становится ещё важнее, чем раньше. Помочь в этом могут некоторые изменения в рационе. Вот что эксперты по питанию рекомендуют добавить в 50+ в свою диету.

Ягоды. Черника, ежевика, малина, клубника содержат много антиоксидантов, которые уменьшают воспаление и способствуют здоровому старению. Также они считаются ключевым компонентом диеты MIND (режима питания, который разработан для для профилактики деменции и других форм снижения когнитивных способностей).

Фасоль. В её состав входят соединения пептиды, полифенолы и сапонины. Все они отличаются противовоспалительным действием. Одна чашка чёрной фасоли даёт организму около 50% дневной нормы клетчатки.

Тёмно-зелёные листовые овощи. Они богаты питательными веществами, снижающими уровень окислительного стресса и снимающими воспаление. Об этом сказала Сима Шах, магистр общественного здравоохранения, магистр наук, зарегистрированный диетолог.

Лосось. Он богат омега-3 жирными кислотами, которые отличаются противовоспалительными свойствами. Одна-две порции жирной рыбы в неделю может поддержать здоровье сердца, уменьшить скованность, связанную с артритом, помочь в сохранении работы мозга. Кроме того, из лосося можно получить много высококачественного белка и витамина D.

Орехи. В горсти орехов много антиоксидантов и полезных для сердца питательных веществ. Благодаря этому они снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно помогают в уменьшении воспаления миндаль и грецкие орехи, а в снижении окислительного стресса - бразильские орехи.

