Черника и другие продукты, поддерживающие кровяное давление

Для защиты сердца, почек и общего благополучия ключевую роль играет поддержание в норме артериального давления. Вот какие продукты в этом вам помогут.

Черника. Одно исследование показало, что всего одна чашка в неделю этих ягод снижает вероятность развития гипертонии. Другая научная работа связывает антоцианин в чернике со снижением давления.

Грецкие орехи. У людей, которые ели эти орехи в рамках одного эксперимента, были ниже диастолическое артериальное давление, более тонкая талия и реже встречалось абдоминальное ожирение. В ходе одного клинического исследования 2019 года учёные обнаружили, что употребление грецких орехов в составе диеты с низким содержанием насыщенных жиров может способствовать снижению центрального кровяного давления.

100% апельсиновый сок. Из одного стакана такого сока вы получите калий - основное питательное вещество для сердца. Кроме того, апельсин содержит много гесперидина, который снижает давление у людей с гипертонией. В одном недавнем клиническом исследовании у тех, кто выпивал 500 мл 100% апельсинового сока ежедневно, артериальное давление снизилось в среднем на 6,35 мм рт. ст.

Арбуз. Он богат калием, L-цитруллином и ликопеном. Эти питательные вещества связывают с понижением кровяного давления.

Груши. В ходе исследования, опубликованного в журнале Food and Function, учёные обнаружили, что ежедневное употребление груш в течение 12 недель снизило систолическое артериальное давление и пульсовое давление.

Жирная рыба. Лосось и форель - отличные источники жирных кислот омега-3. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует в неделю употреблять одно-три блюда из морепродуктов в неделю для снижения риска развития болезней сердца и поддержания кровяного давления в норме.

Чечевица. Она богата такими полезными для сердца веществами, как калий и магний.

Йогурт. Он содержит калий и кальций, которые нужны для поддержания здоровья сердца. Но при выборе йогурта отдавайте предпочтения вариантам без сахара.

