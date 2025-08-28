Помогают ли бананы при депрессии

Бананы не помогут вылечить депрессию, заявила нутрициолог Наталья Фарисеева. Предыдущее исследование указало, что большое количество калия снижает риск развития данного расстройства, сообщает NEWS.ru.

© Мир24

Бананы содержат калий. Однако, по словам эксперта, в одном плоде содержится всего 10% от суточной дозы. Даже пять бананов не покроют рекомендуемую норму.

Нутрициолог отметила, что исследование носило наблюдательный характер. Ученым не удалось найти прямых доказательств связи между уровнем калия и выработкой дофамина и серотонина (гормонов радости) в организме.

Мозг человека сложный орган. Для его правильного функционирования необходимо большое количество микроэлементов. Помимо калия, важны магний, кальций, цинк. Эксперты рекомендовали не сосредотачиваться на одном минерале, а придерживаться рациона с разнообразным и сбалансированным сочетанием питательных веществ.

Ранее нутрициолог рассказала, какие витамины помогают поддерживать хорошее настроение. Это витамин D, цинк и магний. Кроме того, полезны омега-3 жирные кислоты.