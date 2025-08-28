Помогают ли бананы при депрессии

Помогают ли бананы вылечить депрессию, рассказала нутрициолог
Бананы не помогут вылечить депрессию, заявила нутрициолог Наталья Фарисеева. Предыдущее исследование указало, что большое количество калия снижает риск развития данного расстройства, сообщает NEWS.ru.
Бананы содержат калий. Однако, по словам эксперта, в одном плоде содержится всего 10% от суточной дозы. Даже пять бананов не покроют рекомендуемую норму.
Нутрициолог отметила, что исследование носило наблюдательный характер. Ученым не удалось найти прямых доказательств связи между уровнем калия и выработкой дофамина и серотонина (гормонов радости) в организме.
Мозг человека сложный орган. Для его правильного функционирования необходимо большое количество микроэлементов. Помимо калия, важны магний, кальций, цинк. Эксперты рекомендовали не сосредотачиваться на одном минерале, а придерживаться рациона с разнообразным и сбалансированным сочетанием питательных веществ.
Ранее нутрициолог рассказала, какие витамины помогают поддерживать хорошее настроение. Это витамин D, цинк и магний. Кроме того, полезны омега-3 жирные кислоты.