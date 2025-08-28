Желающим бросить курить людям дали важный совет

Руководительница отдела фармацевтической помощи в PromoFarma by DocMorris Мар Сантамария заявила, что людям, желающим бросить курить, необходимо изменить рацион для улучшения самочувствия на период отказа от сигарет. Ее слова передает издание Deia.

«Употребление табака часто связано с такими напитками, как алкоголь или кофе, поэтому будет очень полезно постараться их избегать», — дала совет Сантамария.

По ее словам, вместо них лучше пить много воды.

Кроме того, специалистка призвала отказаться от ультрапереработанных продуктов, чтобы улучшить общее самочувствие и повысить уровень энергии. Особенно важно изменить рацион в первые несколько дней отказа от курения, поскольку они являются самыми трудными. В заключение Сантамария посоветовала регулярно заниматься физическими упражнениями, поддерживать социальные связи, но только с хорошими людьми, а также посвящать себя любым занятиям, которые придают энергии.

Ранее онколог Расул Ахмаев призвал не злоупотреблять алкоголем. По его словам, спиртные напитки повышают риск развития рака желудка.