Какие ошибки при ношении контактных линз могут лишить вас зрения

Миллионы россиян, использующие контактные линзы, часто сталкиваются с раздражением, сухостью и аллергией. О том, как правильно пользоваться линзами, чтобы не навредить глазам, в интервью URA.RU рассказала офтальмолог, профессор и эксперт Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова.

По её словам, самыми безопасными являются однодневные линзы, так как они обеспечивают максимальный уровень гигиены. Линзы длительного ношения (на месяц и более) считаются наиболее рискованными и чаще всего вызывают осложнения.

Одна из самых частых ошибок — надевание линзы наизнанку. Это приводит к царапинам роговицы и риску воспаления. Эксперт также предостерегает от повторного использования однодневных линз, даже если они были надеты всего на час.

По поводу сна в линзах, врач даёт однозначный ответ: делать этого нельзя.

Любая линза во сне ухудшает кислородопроницаемость, влияет на роговицу и слёзную плёнку. У человека формируется хронический синдром сухого глаза, который потом почти не лечится, – предупреждает Шилова.

Неправильный уход и нарушение гигиены могут привести к серьёзным последствиям: от конъюнктивитов и аллергических реакций до инфекционного кератита и язвы роговицы. В долгосрочной перспективе возможно даже развитие кератоконуса, требующего пересадки роговицы.

Специалист назвала симптомы, при которых необходимо немедленно снять линзы и обратиться к врачу:

резкая боль, сильное покраснение, слезотечение, гнойные выделения, светобоязнь, внезапное падение зрения.

Самолечение в таких случаях недопустимо.