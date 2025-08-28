Советы по питанию, которые помогут стареть здоровее

Большинство из нас хотят жить дольше и стареть достойно. Всё больше научных работ показывают, что это возможно при помощи диеты. Вот каким рекомендациям по питанию нужно следовать, согласно последним данным. .

Сосредоточьтесь на качестве того, что вы едите. Наверняка вы уже слышали, что ультраобработанные продукты могут навредить здоровью, если вы будете их есть слишком много. Теперь учёные обнаружили, что они также могут препятствовать похудению. В ходе одного исследования, опубликованного в журнале Nature, выяснилось, что у людей, которые придерживались минимально обработанной диеты, наблюдалась «значительно большая» потеря веса по сравнению с теми, кто питался ультраобработанной пищей.

Перекусывайте продуктами с флавоноидами. У участников, рацион которых был богат этими веществами, были самые низкие показатели слабости, нарушения физических функций и плохого психического здоровья. Другие исследования 2025 года тоже демонстрируют, что богатая флавоноидами диета связана с более низким риском смертности от всех причин и основных хронических заболеваний. Попробуйте для этого перекусывать яблоками, апельсинами, виноградом, ягодами или пить зелёный чай.

Выбирайте богатые клетчаткой углеводы по возможности. Особенно это важно для женщин. У них потребление большего количества высококачественных углеводов с высоким содержанием клетчатки из фруктов, бобовых, цельнозерновых было связано с повышением вероятности здорового старения. Под таким старением понимается хорошее психическое здоровье и отсутствие серьёзных хронических заболеваний, когнитивных нарушений и нарушений физических функций.

Добавьте в рацион растительный белок. Согласно результатам исследования, в котором анализировались данные 101 страны, употребление большего количества растительного белка в более позднем возрасте может помочь прожить дольше.

Положите маленькую рыбку на тарелку. В ходе майского исследования, охватившего почти 81 000 японцев, было установлено, что употребление в пищу мелкой рыбы (скумбрия, сардины, корюшка) связано со снижением риска развития рака и смертности от всех причин по мере старения. Но этот эффект наблюдался только у женщин.

Вам не обязательно быть вегетарианцем, но старайтесь выбирать растительные продукты. Как показало исследование, в рамках которого отслеживался рацион питания более 105 000 человек на протяжении 30 лет, люди, которые в наибольшей степени следовали растительным диетам (средиземноморская, диета MIND и диета DASH), с наибольшей вероятностью доживали до 70 лет без хронических заболеваний и в целом находились в хорошем когнитивном, физическом и психическом здоровье. Также научная работа, опубликованная 25 августа, продемонстрировала, что средиземноморская диета помогает людям с генетической предрасположенностью к болезни Альцгеймера снизить вероятность её развития.

Сочетайте здоровую диету с полезными дополнениями к образу жизни. Замедлить биологическое старение также помогают пищевые добавки и физические упражнения. Согласно результатам исследования Nature Aging, опубликованного в феврале, регулярный приём омега-3 может способствовать замедлению биологического старения у пожилых. Ещё более полезным было сочетание добавок омега-3, витамина D и регулярной физической активности.

