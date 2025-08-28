11 высокобелковых продуктов, которые помогут нарастить мышцы

Начать сжигать жир и наращивать мышечную массу можно всего за 30 дней. Тара Коллингвуд, магистр наук, зарегистрированный диетолог-нутрициолог, сертифицированный специалист по диетологии, сертифицированный спортивный диетолог и соавтор книги «Плоский живот для чайников», рассказала изданию Eat This, Not That, какие виды продуктов способствуют более быстрому росту мышц.

Куриная грудка. Это постное и универсальное мясо, в котором много белка.

Яйца. В них содержатся высококачественный белок и лейцин - основная аминокислота для синтеза мышечного белка.

Греческий йогурт. Белка в нём больше, чем в обычном йогурте, а также он полезен для костей. Выбирайте простой обезжиренный йогурт.

Лосось. Это отличный источник белка и омега-3 жирные кислоты. Последние способствуют восстановлению мышц.

Постная говядина. В ней есть белок, железо и креатин, которые увеличивают силу.

Тунец. Удобный и нежирный источник белка.

Творог. Он содержит казеиновый белок, который медленно переваривается и способствует восстановлению мышц в течение ночи.

Тофу. Это полноценный растительный белок.

Чечевица. Она богата клетчаткой и белком.

Лебеда. Этот злак считается полноценным источником белка.

Протеиновый порошок. Благодаря ему можно легко удовлетворить потребность в белке во время тренировок.

