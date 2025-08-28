Можно ли качественно жить с атопическим дерматитом

Врач-косметолог, хирург Валерия Алифанова в интервью радио Sputnik напомнила, что атопический дерматит является хроническим заболеванием кожи, связанным с нарушением работы иммунной системы и кожного барьера.

Основные проявления - зуд, сухость, покраснения и шелушения, появление корочек или трещин. В период обострения кожа может стать горячей на ощупь, интенсивный зуд порой приводит к микротравмам. У детей симптомы часто возникают на лице и сгибах рук/ног, а у взрослых - на шее, руках и верхней части тела.

«При обнаружении симптомов следует обратиться к врачу для диагностики. Диагноз ставится на основании клинической картины, анамнеза, кожных тестов или лабораторных исследований. Лечение включает устранение контакта с аллергенами, использование увлажняющих и противовоспалительных средств, а в тяжелых случаях - системную терапию», - отметила Алифанова.

Она подчеркнула, что основная опасность - бездействие. Без лечения атопический дерматит приводит к присоединению бактериальных, вирусных и грибковых инфекций, хроническому дерматозу, нарушению сна и психологическому дискомфорту. Но такой диагноз сегодня не является приговором, ведь при правильном лечении можно добиться ремиссии и жить без постоянных обострений. Важно работать системно, а не только при обострении, заключила врач.