Врач опровергла миф о пользе популярной утренней привычки

Диетолог Аманда Фигейредо заявила, что стакан теплой воды после пробуждения является одной из самых рекомендуемых специалистами в области здравоохранения привычек. В разговоре с изданием Terra она опровергла пользу этого популярного во всем мире утреннего ритуала.

«Многие считают, что теплая вода может ускорить обмен веществ или улучшить пищеварение, но имеющиеся на сегодняшний день исследования не дают убедительных доказательств на этот счет», — пояснила Фигейредо.

Однако одновременно с этим она подчеркнула, что регулярное употребление жидкости действительно необходимо. При этом вода может быть как теплой, так и холодной, поскольку степень насыщения организма влагой от этого не зависит, заключила врач.

