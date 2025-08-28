В чем риски для здоровья протеинового порошка

Протеиновые порошки содержат много белка, поэтому с ним легко переборщить. Если долгое время получать слишком много этого вещества, могут начаться проблемы со здоровьем. Об этом предупредила Карен Бергер, доктор фармакологии.

Проблемы с пищеварением. Протеиновые порошки, особенно если они из сыворотки или казеина, могут у некоторых людей вызвать газообразование, вздутие живота, диарею и/или спазмы желудка. Растительные порошки (например, соевый, гороховый) могут иногда привести к вздутию живота из-за большого количества клетчатки.

Увеличение веса и повышение уровня сахара в крови. Некоторые протеиновые порошки содержат много сахара. Рекомендуется выбирать такие, которые включают менее 5 г сахара на порцию. Из-за высокой калорийности эти порошки могут вызвать увеличение веса и уровня глюкозы в крови.

Обострение заболевания почек. Чрезмерное потребление белка у людей с хронической болезнью почек (ХБП) может со временем ухудшить работу почек. Но этот риск не касается тех, у кого почки здоровы.

Загрязнение. Некоторые протеиновые порошки могут содержать токсины или загрязняющие вещества.

Влияние добавок на здоровье. Не всегда проблемы возникают из-за самого белка - определённую роль могут играть и различные добавки. Некоторые протеиновые порошки содержат кофеин, креатин или искусственные подсластители, которые могут вызвать побочные эффекты: кофеин в больших количествах - тремор, мигрень или проблемы со сном, креатин - временный набор веса, обезвоживание, расстройство желудка или мышечные судороги, некоторые виды подсластителей связывают с желудочно-кишечными симптомами.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.