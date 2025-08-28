Развеян миф об одном свойстве комбучи

Комбуча не помогает похудеть и не проводит детокс организма. Это миф, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«Утверждения о том, что комбуча помогает очистить организм, не имеют под собой научного основания. Термин «детокс» является сугубо маркетинговым; здоровый организм человека уже обладает идеальной и эффективной системой очищения — это печень и почки. Нет никаких убедительных клинических исследований, доказывающих, что комбуча сколь-либо значительно усиливает функции этих органов. Что касается похудения, то любой наблюдаемый эффект, как правило, связан с простым замещением в рационе высококалорийных сладких напитков на этот низкокалорийный кислый напиток. Ни о каком прямом сжигании жира или волшебном ускорении метаболизма речи не идет», – объяснил специалист.

Напиток из чайного гриба можно рассматривать как традиционный ферментированный продукт, который может разнообразить рацион здорового человека при условии его умеренного потребления.